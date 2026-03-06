Der Dow Jones Industrial , der noch vor fast einem Monat über 50.500 Punkte geklettert war, näherte sich kurzzeitig der Marke von 47.000 Zählern. Nachdem der wohl bekannteste Index der Wall Street zurück auf dem Niveau von Ende November angekommen war, erholte er sich wieder etwas und gab zuletzt um 1,4 Prozent auf 47.280 Punkte nach. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Minus von 3,5 Prozent.