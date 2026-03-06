Profiteure der hohen Energiepreise sind neben Öl- und Gaskonzernen auch Produzenten von Polyethylen wie LyondellBasell und Dow . Für letztgenannte Aktie sprach JPMorgan nun eine Empfehlung aus. Analyst Jeffrey Zekauskas sieht Nachholpotenzial im Vergleich zu Lyondell und ist für die Preisentwicklung des Kunststoffs obendrein sehr optimistisch. Beide Aktien legten nach dem Börsenstart im schwachen Gesamtmarkt zunächst zu, zuletzt aber gaben sie ihre Gewinne grossteils wieder ab. Allerdings haben beide Papiere seit Wochenbeginn bereits stark zugelegt.