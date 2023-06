Auch die anderen Indizes zogen am Donnerstag kräftig an: Der marktbreite S&P 500 , der zur Wochenmitte ein knappes Plus geschafft hatte, legte um weitere 1,05 Prozent auf 4418,57 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,03 Prozent auf 15 160,97 Punkte. Er hatte nach dem Fed-Zinsentscheid seine Gewinne noch etwas ausgebaut und ist von allen drei Indizes seit Jahresbeginn am besten gelaufen, der Dow indes am schwächsten.