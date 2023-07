Wie zuletzt blieb auch am Mittwoch der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Thema - dieses Mal wegen der Entscheidung Pekings, den Export seltener Metalle einzuschränken, nachdem es am Vortag in Medienberichten hiess, die USA wollten den Zugang Chinas zu Clouddiensten begrenzen. In diesem Spannungsfeld rücken einmal mehr die Aktien der grossen US-Chipkonzerne ins Blickfeld, für die Metalle wie Gallium und Germanium wichtig sind. Doch während Branchengrössen wie Intel und Micron Technology darunter deutlich litten, gaben AMD nur etwas nach. Nvidia schaffte sogar ein Plus von 0,7 Prozent.