Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf einen unterschiedlichen Weg eingeschlagen. Die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerten drehten ins Plus, während die Standardwerte das bisher durchwachsene Börsenjahr 2024 mit Verlusten fortsetzten. Entsprechend verlor der Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss 0,39 Prozent auf 37 537,56 Punkte.

09.01.2024 20:09