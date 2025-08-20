Dass sich erneut Technologie-Aktien schlecht entwickelten, wurde am Markt nicht zuletzt mit der seit April wieder sehr stark gelaufenen Aktie des KI-Chipherstellers Nvidia begründet. Der Druck auf die Aktie vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens nächste Woche «ist der grösste Faktor für globale Technologieinvestoren», sagte ein Stratege und sieht daher weiteren Gegenwind auch in den kommenden Tagen. Nvidia, deren Kurs sich seit Anfang April etwas mehr als verdoppelt hatte, gaben zuletzt nur noch um 0,8 Prozent nach. Zuvor hatten sie zeitweise knapp 4 Prozent eingebüsst.