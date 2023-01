An den überwiegend steigenden US-Börsen haben die Technologieaktien am Montag stark zugelegt. Die Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen hat die Investoren wieder mehr ins Risiko gehen lassen, und davon profitierten zuvorderst die Tech-Titel. So lagen im Leitindex Dow Jones Industrial mit Apple , Microsoft , Intel und Salesforce gleich vier Aktien aus dem Sektor vorn - mit Kursgewinnen von bis zu fünf Prozent.

09.01.2023 19:56