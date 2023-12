Der Leitindex Dow Jones Industrial lag indes mit 0,04 Prozent nur moderat im Plus bei 36 070 Punkten. Seine wochenlange Rally war zuletzt ins Stocken geraten, der Dow hatte in den vergangenen drei Sitzungen jeweils leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,52 Prozent auf 4573 Zähler./bek/jha/