Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze um 1,4 Prozent auf rund 48.723 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit liess der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zuletzt betrug das Plus 1,2 Prozent. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Massnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.