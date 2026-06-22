Aus Branchensicht war der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand und zogen zuletzt um 3,4 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Für Branchenkollege Micron ging es um 4,5 Prozent nach oben. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.