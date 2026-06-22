Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von gut zehn Prozent auf rund 165 Dollar steuern sie auf ihren dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Euro zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte. Aktuell liegt der Börsenwert noch bei knapp 2,2 Billionen Dollar - immer noch etwas mehr als ein Fünftel als zum Zeitpunkt des Börsengangs.