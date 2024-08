Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben am Mittwoch zumindest die Standardwerte an der Wall Street nochmals zugelegt. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten brachte nicht mehr die ganz grossen Impulse, nachdem am Vortag bereits die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt hatte, dass bald eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed kommt.