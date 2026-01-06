Im Chipsektor wurde ausserdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer grossen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen zunächst um gut 2 Prozent, gab die Gewinne dann aber wieder ab.