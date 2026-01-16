Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es am Freitag ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial zeigte sich im späten Handel kaum verändert bei 49.452 Punkten. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,1 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,1 Prozent auf 6.953 Zähler aufwärts. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent auf 25.563 Punkte. Dies signalisiert ein Wochenminus von rund 0,8 Prozent.