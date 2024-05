Die jüngste Stärke der US-Aktienmärkte sei den wieder gestiegenen Erwartungen der Investoren an Zinssenkungen in diesem Jahr geschuldet, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank in einem Marktkommentar. Das habe die Zinsen am US-Anleihenmarkt jüngst nach unten gedrückt. Am Montag im frühen Handel stiegen die Renditen allerdings wieder leicht.