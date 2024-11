Nachdem der Dow zunächst erstmals in seiner Geschichte über 45.000 Punkte geklettert war, gab er im weiteren Handelsverlauf seine Gewinne fast komplett ab. Zuletzt legte er noch um 0,06 Prozent auf 44.886,69 Punkte zu. Seit Jahresanfang hat der bekannteste Index an der New Yorker Wall Street um etwas über 19 Prozent zugelegt.