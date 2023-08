Unter den Einzelwerten sprangen die Aktien von US Steel um 26 Prozent hoch. Beflügelt wurden sie von Übernahmespekulationen, weil sich der Stahlkonzern nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen will. Nachdem sich der Konkurrent Cleveland-Cliffs als ein Interessent zu erkennen gab, zogen dessen Papiere auch um 3,4 Prozent an. Im Falle einer Verschmelzung würde einer der weltgrössten Stahlhersteller entstehen. Allerdings wies US Steel das Angebot zurück und kündigte an, alle strategischen Optionen prüfen zu wollen.