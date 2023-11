Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,15 Prozent auf 4376,14 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 verlor 0,06 Prozent auf 15 304,44 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Index war am Mittwoch den neunten Handelstag in Folge gestiegen. Sein Plus beträgt inzwischen 8,5 Prozent./edh/he