Positiv von sich reden machen im Tech-Sektor neuerdings eher Software-Aktien mit einer breiten Erholung, die sich am Dienstag bei Werten wie Microsoft und Salesforce fortsetzte. Für Aufmerksamkeit sorgte noch Apple mit einem Börsenwert, der erstmals die Schwelle von fünf Billionen US-Dollar erreichte. Im Rennen um das wertvollste Unternehmen wurde der kürzlich noch führende Chiphersteller Nvidia längst wieder durch den iPhone-Hersteller verdrängt. Zuletzt legte dessen Kurs um 0,4 Prozent zu, während jener von Nvidia in ähnlichem Masse nachgab.