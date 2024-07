An den US-Börsen ist es am Donnerstag nach anfangs moderaten Gewinnen zunehmend bergab gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stellte zwar früh den fünften Handelstag in Folge einen Rekord auf, zollte dann aber seinem Höhenflug sichtbar Tribut. Zuletzt stand ein Minus von 0,66 Prozent auf 40.924,88 Punkte zu Buche.