Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal durchgeatmet. Die Indizes bewegten sich nach dem Auftakt nur wenig von der Stelle. Ein Umsatz- und Gewinnsprung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC half im Techsektor Halbleiterwerten auf die Sprünge.