Unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten, den «Magnificent 7», mussten die Anleger bei Alphabet einen Kursrückgang von 1,4 Prozent verkraften, der aber anfangs noch sehr viel deutlicher war. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint die Massnahme allerdings in einem anderen Licht: Mit gut 4,4 Billionen Dollar bewertet, kämpft Alphabet derzeit mit Apple um den Rang als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt.