Nvidia drehten zum Auftakt kurz auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reissleine. Der Kurs des Chipriesen sackte mit zwei Prozent ins Minus und belastete damit die grossen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe «Blackwell» nach China./tih/stk