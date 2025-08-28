Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach solidem Start mit 0,11 Prozent im Minus bei 45.515 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der zuletzt um 0,10 Prozent auf 6.475 Punkte nachgab. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 erfuhren zunächst etwas grössere Nachfrage, doch ihr Auswahlindex notierte dann fast unverändert bei 23.564 Punkten.
Nvidia drehten zum Auftakt kurz auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reissleine. Der Kurs des Chipriesen sackte mit zwei Prozent ins Minus und belastete damit die grossen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe «Blackwell» nach China./tih/stk
(AWP)