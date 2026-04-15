Der Leitindex Dow Jones Industrial gab gut eine Viertelstunde nach dem Startgong um 0,20 Prozent auf 48.440 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte knapp im Plus bei 25.858 Zählern und nähert sich allmählich seinem Ende Januar erreichten Jahreshoch und damit auch seinem Rekordhoch von Ende Oktober. Der marktbreite S&P 500 pendelte mit 6.970 Punkten um seinen Vortagesschluss.
Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits an diesem Donnerstag ein weiteres Treffen zwischen der USA und dem Iran folgen. Gegen eine schnelle weitere Verhandlungsrunde in Islamabad spricht aber, dass Pakistans Premierminister aktuell für mehrere Tage in andere muslimische Vermittlerstaaten reist./ajx/he
(AWP)