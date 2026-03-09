Wie nervös die Anleger aktuell sind, zeigt ein Blick auf den Volatilitätsindex Vix, der die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500 misst und deshalb auch als «Angstindex» bekannt ist. Dieser war im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Seinerzeit hatte US-Präsident Donald Trump die Kapitalmärkte durch seine Zollankündigungen in Aufruhr versetzt. Aktuell gibt der Vix wieder nach.