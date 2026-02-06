Unternehmen aus klassischen Branchen hatten zuletzt bei Investoren besser dagestanden. Dies setzte sich am Freitag fort, für den Dow Jones Industrial ging es noch etwas deutlicher um 1,3 Prozent auf 49.550 Punkte nach oben. Er steht damit kurz davor, wieder an seine jüngste Rekordrally anzuknüpfen. Der marktbreite S&P 500 lag am Freitag im Mittelfeld der anderen beiden Leitindizes und stieg um ein Prozent auf 6.864 Zähler stieg.