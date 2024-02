Die Anleger am US-Aktienmarkt verdauen am Mittwoch ihre Verluste vom Vortag. Am Dienstag hatten sie enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen.

14.02.2024 16:35