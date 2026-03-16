Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel ein Prozent auf 47.044 Punkte zu und erholte sich damit von seinem Tief seit Ende November, das der Leitindex der Wall Street am Freitag erreicht hatte. Während der marktbreite S&P 500 um 1,1 Prozent auf 6.706 Zähler stieg, ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 am deutlichsten um 1,2 Prozent nach oben auf 24.676 Punkte.