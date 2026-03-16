Wirkliche Entspannungssignale in dem Nahost-Konflikt gibt es zwar nicht, aber zumindest vage Hoffnung auf eine Wiederbefahrbarkeit der Strasse von Hormus. Geschürt wurde diese von der Nachricht, dass es am Wochenende offensichtlich mehreren Öl- und Gastankern gelungen war, die für den Öl- und Gastransport wichtige Schifffahrtsroute zu passieren. Nun soll die indische Regierung Gespräche führen, um Schiffe durch die wichtige Handelsroute zu leiten.