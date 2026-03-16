Zu Beginn der dritten Kriegswoche im Nahen Osten blieb der Iran Zielscheibe massiver Angriffe von Israel und den USA, ohne dass auf diplomatischer Ebene sichtbar Bewegung in den Konflikt kommt. Am Wochenende war es aber offensichtlich mehreren Öl- und Gastankern gelungen, die für den Öl- und Gastransport wichtige Strasse von Hormus zu passieren. Laut dem JPMorgan-Analysten Otar Dgebuadze wird nun darüber spekuliert, ob der Iran chinesischen und indischen Schiffen die Durchfahrt erlauben könnte.