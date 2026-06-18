Der Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 51.675 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex noch zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet.
Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche deutet sich nun ein Gewinn von knapp ein Prozent an. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,9 Prozent auf 7.488 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,1 Prozent auf 30.281 Punkte nach oben./la/jha/
(AWP)