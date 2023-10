Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag etwas verlangsamt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 33 678,82 Zähler zu. Die Kursbewegungen der grösseren Einzelwerte hielten sich zumeist in engen Grenzen.

10.10.2023 22:08