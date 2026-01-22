Freeport McMoran sanken um 1,8 Prozent. Der Quartalsgewinn des Kupferproduzenten übertraf die Erwartungen von Analysten, die Kupferproduktion im vierten Quartal lag aber klar unter den Vorjahreswerten und auch etwas unter den Schätzungen der Experten. Auch stiessen sich Marktteilnehmer an den Investitionsausgaben für 2026. Die Papiere befinden sich gleichwohl seit November im Rally-Modus und kratzen am Rekordhoch aus dem Jahr 2008. Die Nachfrage nach Kupfer treibt den Kurs./ajx/he