Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag fortgesetzt. Angetrieben werden die Kurse von der Hoffnung, dass der Zyklus der Zinserhöhungen in den USA ein Ende finden könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,58 Prozent auf 33 798,13 Zähler. Damit bahnt sich der dritte Tag in Folge mit Kursgewinnen an.

11.10.2023 01:58