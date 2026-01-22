Auch Geschäftszahlen bewegten den US-Aktienmarkt. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) will die enttäuschende Erlösentwicklung im vergangenen Quartal schnell abschütteln. Der Umsatz sollte sich in den kommenden sechs Monaten erholen, sagte Finanzchef Andre Schulten. Im zweiten Geschäftsquartal waren die Erlöse aufgrund einer mauen Nachfrage kaum gestiegen. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stagnierten die Erlöse sogar, während Analysten ein kleines Plus erwartet hatten. Anleger schlossen sich dennoch dem Optimismus der Unternehmensführung an, die Aktien legten um gut drei Prozent zu.