Anleger vertrauen weiter darauf, dass in der kommenden Woche die Zinsen gesenkt werden. Laut Tobias Basse von der NordLB sollte die Bedeutung der Daten zwar nicht überschätzt werden, doch sie sprächen wohl eher für einen weiteren Zinsschritt der Fed. Er verwies dabei auch auf eine Beschäftigungskomponente im ISM-Index, deren Zuwachs «doch noch etwas ausgeprägter» hätte sein dürfen. Diese liege weiterhin «unterhalb der magischen Grenze von 50 Zählern», also unter der Expansionsschwelle.