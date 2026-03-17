Im Standardwerte-Bereich sorgte der angehobene Umsatzausblick auf das laufende Quartal bei der Fluggesellschaft Delta für ein Kursplux von fast vier Prozent. Die Aktien trotzten damit den Ölpreis-Perspektiven, die sich im Kurs schon vor über einer Woche mit dem tiefsten Stand seit November bemerkbar gemacht hatten. Dies besserte auch die Stimmung bei Reisevermittlern wie Expedia und Booking , deren Titel um bis zu 5,7 Prozent anzogen.