Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten gingen die US-Börsen mit der Rede Trumps auf Erholungskurs und bauten die Gewinne im Verlauf aus. Zuletzt legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,92 Prozent auf 48.934 Punkte zu. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,33 Prozent auf 25.320 Zähler an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,04 Prozent auf 6.868 Zähler hinauf.