Der Dow Jones Industrial stieg rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,6 Prozent auf 48.225 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Grossteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,5 Prozent.