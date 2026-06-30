Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,2 Prozent auf 52.260 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent, doch im bisherigen Jahresverlauf hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von knapp 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,3 Prozent auf 7.465 Punkte, was für die ablaufenden sechs Monate einen Gewinn von 9 Prozent bedeutet./ck/he