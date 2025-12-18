Für etwas Erleichterung mit Blick auf Techwerte sorgten Äusserungen des Chipherstellers Micron, dessen Aktienkurs um gut zehn Prozent nach oben schnellte. Inmitten der zuletzt - insbesondere im Vergleich zu sehr hohen Erwartungen der Anleger - durchwachsenen Nachrichten aus der Technologiebranche überraschte der Konzern mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Quartal, vor allem in Bezug auf die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen.