Derweil war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies wurde zwar laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen. Dennoch konnte der Ölpreis vor diesem Hintergrund seinen jüngsten Höhenflug zumindest deutlich abbremsen. Dies trug neben den Daten aus dem Dienstleistungsbereich dazu bei, die jüngsten Inflationssorgen etwas zu dämpfen.