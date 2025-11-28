Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,23 Prozent auf 6'828 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 25'314 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt. Derzeit treibt das Trend-Thema «Künstliche Intelligenz» die Kurse der Technologieunternehmen stark an.