Die jüngste Erholung an den US-Börsen ist am Dienstag im frühen Handel weitergegangen. Nach einem bislang sehr schwachen April verlagert sich der Fokus der Anleger zunehmend von den Zinserwartungen und den Nahost-Sorgen weg hin zur Berichtssaison, die in dieser Woche über eine üppig bestückte Agenda verfügt. Insgesamt werden Ergebnisse von Unternehmen im Blick stehen, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.