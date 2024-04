Zwei Stunden vor Schluss legte der Dow Jones Industrial um 0,81 Prozent auf 38 549,73 Punkte zu. Der Wall-Street-Index steuert damit auf den vierten Erholungstag in Folge zu, während sich für die übrigen New Yorker Indizes nur der zweite Gewinntag anbahnt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,27 Prozent auf 5074,11 Zähler, während der technologielastige Nasdaq 100 1,57 Prozent auf 17 481,32 Punkte gewann.