Weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran haben die Aktienanleger in New York am Donnerstag nicht mehr beeindruckt. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,45 Prozent auf 50.143 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 7.289 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,95 Prozent auf 28.778 Punkte. Damit erholten sich die Kurse etwas vom schwachen Vortag. Die Ölpreise zeigten sich schwankungsanfällig - zuletzt gaben sie etwas nach.