So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial noch 0,15 Prozent auf 42'360 Punkte und setzte seine am Montag begonnene Erholung fort. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,14 Prozent auf 20'814 Punkte. Er hatte am Montag seine Verluste im Handelsverlauf lediglich deutlich verringert. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete am Dienstag einen Zuwachs von 0,11 Prozent auf 5'843 Punkte.