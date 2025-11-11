Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit tun sich die US-Börsen am Dienstag schon wieder schwer. Während der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 47.443 Punkte zulegte, lagen andere Indizes im Minus. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 6.821 Zähler, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 um 0,40 Prozent auf 25.509 Zähler fiel. Seine Rally war am Vortag besonders ausgeprägt gewesen.