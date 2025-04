Aktien von US-Anbietern von Computertechnik wie Apple , legten zu, denn viele lassen ihre Geräte überwiegend in Asien produzieren. So gewannen die Papiere des iPhone-Herstellers an der Dow-Spitze 3,4 Prozent. Micron stiegen um 2,7 Prozent. Nvidia gewannen zuletzt nur noch 0,2 Prozent. Ebenso erholten sich Hardware-Aktien: Die Papiere grosser Hersteller wie Arista Networks , HP Inc , Super Micro Computer , Seagate und Dell stiegen um 1,5 bis 4,3 Prozent.