Der S&P 500 gewann am Donnerstag 0,59 Prozent auf 4874,48 Punkte. An der technologielastigen Nasdaq-Börse erholte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,66 Prozent auf 17 251,12 Zähler. Hier waren die Gewinnmitnahmen am Mittwoch noch ausgeprägter gewesen als unter den Standardwerten./ck/he